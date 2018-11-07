Мишель Прюдомм: "Цель "Стандарда" – победить "Краснодар"

Главный тренер "Стандарда" Мишель Прюдомм на пресс-конференции перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что главная цель его команды в предстоящей игре – победа, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– У нас были сложные моменты в домашнем матче, но у нас получилось победить (2:1), – отметил Прюдомм. – Перед ответным матчем есть тревога. Мы не должны создавать лишнее напряжение, нам надо показать себя наилучшим образом. Мы уверены, что должны победить. Это наша цель.

"Краснодар" – сильный соперник, но мы провели хорошую работу в Лиге Европы и будем продолжать улучшать результаты. Каждая команда хочет достичь наилучших результатов, и для этого необходимо выкладываться по полной. Но не всегда футболисты находятся в лучшей форме – бывает усталость, но с другой стороны, это тоже опыт. Нам нужно найти оптимальное решение с составом. "Краснодар"? Может, соперник завтра преподнесет нам сюрпризы. Мы играем не только на контратаках, но пока еще не определились, как будем действовать. (Екатерина Потапова)

"Краснодар" – "Стандард": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)​