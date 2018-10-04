Мирослав Стох: "Мы разочарованы. Бывает, что команда, которая лучше, проигрывает"

Полузащитник "Славии" Мирослав Стох после матча второго тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (0:1) отметил, что результат несправедлив. По его словам, соперник выглядел хуже.

– Мы разочарованы, но такое случается в футболе, – говорит Стох. – Бывает так, что команда, которая выглядела лучше, проигрывает. Считаю, что мы показали качественный футбол, игру высокого уровня. Очень жаль, что не получилось забить.

– У вас было много возможностей отличиться. Почему не получилось?

– Пытался бить с дальней дистанции, вы, наверное, знаете, что я делаю так часто. Сегодня было много возможностей для таких ударов. Думаю, если бы забил свой первый момент, когда я перебрасывал вратаря, результат был бы другим. Увы, я этого не сделал.

– Как вам сегодняшняя атмосфера на стадионе?

– Невероятный, просто потрясающий стадион! Играть на нем было огромное удовольствие.

– "Зенит"-фаворит группы после сегодняшней игры?

– "Зенит" – это топ-клуб не только в России, но и в Европе. У нас трудная группа, но на бумаге "Зенит" – действительно фаворит. Посмотрим, сегодня мы показали, что можем быть лучше, чем "Зенит". (Артем РЯБОВОЛ)