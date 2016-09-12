Мирон Маркевич: "Наполи" ничего серьезного в Европе не представляет"

Бывший главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Наполи" выразил уверенность, что украинский клуб является фаворитом предстоящего поединка. Маркевич с "Днепром" побеждал неаполитанцев в полуфинале Лиги Европы-2014/15.

– Бегают ли мурашки, когда вспоминаю ту победу над "Наполи"? Ну конечно! – цитирует kp.ua Маркевича. – Я хорошо помню те игры, особенно поединок в Киеве. Было много народу на трибунах, и мы не могли их подвести. Были очень плохие погодные условия, но болельщики верили в нас. И сейчас болельщики должны помочь "Динамо".

"Наполи" практически не изменился. Разве что неаполитанцы расстались с Игуаином, а это была знаковая фигура для команды. Но появился другой игрок – Милик. Я не думаю, что Милик равноценная замена Игуаину. Футболисты "Наполи" очень не любят, когда их прессингуют в середине поля и на их половине. Киевлянам нужно постараться перевести мяч на чужую половину поля, не дать соперникам проводить контратаки.

Футболистам нужно быть уверенными в себе. "Наполи" – не тот клуб, который что-то серьезное из себя представляет в Европе. А "Динамо" – это сила, мощь и традиции. "Наполи" очень далеко до "Динамо" по популярности, по тому, чего команда добилась в Европе.