Мирон Маркевич: "Буду болеть за Клоппа. Юрген заслужил победу в Лиге чемпионов"

Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и "Анжи", финалист Лиги Европы сезона-2014/15 Мирон Маркевич рассказал, за кого он будет болеть в финальном матче Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

- Две команды играют в атакующий футбол. Я буду болеть не за команду, а за тренера - Клоппа, - цитирует Маркевича сайт украинских телеканалов "Футбол 1/2". - Юрген заслужил победу в Лиге чемпионов. Этого я ему и желаю.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.