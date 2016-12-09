Мирча Луческу: "Зениту" нужно укреплять много позиций"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от АЗ (1:2) в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что остался доволен действиями полузащитника Артура Юсупова, сообщает пресс-служба клуба. Также румынский специалист заявил, что ему неважно, с кем команда будет играть в плей-офф.

– Юсупов провел за последние два матча очень много времени на поле. Как оцените его игру?

– Мне он понравился и в начале чемпионата, но затем он получил травму. Если отвечать на ваш вопрос конкретно, то он мне понравился, он ускорял игру и ускорялся, находил адресатов и был полезен в завершающей стадии. Я, наверное, ошибся, что не начал выпускать его в основном составе чуть раньше.

– Чего ждете от жеребьевки?

– Меня никогда не интересовало, какой соперник попадется моей команде. Все игры сложные, все хотят пройти дальше, все будут биться не на жизнь, а на смерть. Есть два месяца до этой игры, многое может произойти и должно произойти.

– Какие позиции вы хотите усилить?

– Есть много позиций, которые нужно укреплять, но не просто укреплять. Не будем забывать, что когда я принимал команду, ее средний возраст составлял 29 лет. Мак, Жулиано и Новосельцев чуть снизили этот порог, но он все равно высокий. Нужны, конечно, новые игроки, чтобы подняться до уровня претензий и "Зенита", и города, и руководства. Жизнь такая штука – годы идут, и они не делают нас моложе. В таком возрасте уже сложнее восстанавливаться – голеностоп, колени, пах и так далее.