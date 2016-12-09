Мирча Луческу: "Зенит" играл с АЗ с чемоданным настроением"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу остался недоволен игрой своей команды в гостевом матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ. По словам румынского специалиста, соперник был гораздо более мотивирован, а его подопечные вышли на поле с чемоданным настроением.

- Недоволен сегодняшним результатом, - приводит официальный сайт "Зенита" слова Луческу. - Недоволен тем, что вышли расслабленными. Было чемоданное настроение, были почти в отпуске. Проиграли почти все единоборства в середине поля, и соперник развивал атаки через эту зону. Во втором тайме вышли по-другому настроенными. Было видно, что все хотят отыграться, создали много моментов. К сожалению, все фланговые передачи не дошли до наших адресатов, а таких передач было много. Еще очень много вещей нужно наладить, соблюдать принципы ведения игры. Если бы Ломбертс просто выбил мяч в аут и все сели бы за линию мяча, то не было бы быстрой атаки соперника и невероятного гола в наши ворота. Отсутствие концентрации внимания и неверная интерпретация игровых моментов приводит к таким эпизодам. Это один из примеров, я никого не осуждаю. Были хорошие моменты, но не более того.

– Не было ли впечатления, что хозяева больше хотели выиграть?

– Это было главным фактором сегодня. Мотивация соперника была выше, чем наша, и это было видно весь первый тайм, поэтому у хозяев и было такое преимущество. Было видно, как они борятся за каждый мяч. Наши центральные защитники не очень хорошо взаимодействовали, они редко играют в таком сочетании. Могли сыграть по-другому перед первым голом, могли не садиться в штрафную площадку и то же самое перед третьим мячом. Скорее всего, я виноват, что не смог передать футболистам более жесткий настрой, чтобы мы выиграли в этом матче.