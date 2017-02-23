Мирча Луческу: "Задача была почти решена, сожалею, но это футбол"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:3) отметил, что сегодня его команда выглядела совсем по-другому, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что задача выхода в следующий раунд турнира была практически решена.
– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?
– Поблагодарил команду за игру. Сегодня "Зенит" выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.
Neuturungal
Да, это футбол! Это прекрасная, справедливая игра. Зенит не заслужил пройти дальше. И Зенит не прошел.
23:50
kim-1965
РФС заявил, что "правило гола на чужом поле" придумано специально против России. Мутко же подал апелляцию в УЕФА, с требованием в следующий раунд ЛЕ дать выйти Зениту, а не Андерлехту, "в связи с подавляющим преимуществом Зенита в ответном матче". Будем надеяться, что в Европе, наконец-то поймут, что без большого представительства России в ЛЕ. она понесет огромные финансовые убытки, не говоря уже о моральной стороне вопроса.
23:48
YaD
Как раз Раньери освободился.
23:36
Армеец-1
Зачем был менять Жулиану вообще непонятно.
23:35
foreverCSKAforever
Ни слова про лимит и судейство. Неужели не понимает, что помешало Зениту пройти дальше?
23:33
Kirillyurrich
это не футбол, это твоя глупость
23:31