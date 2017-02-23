23:28 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "Задача была почти решена, сожалею, но это футбол"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:3) отметил, что сегодня его команда выглядела совсем по-другому, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что задача выхода в следующий раунд турнира была практически решена.

– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

– Поблагодарил команду за игру. Сегодня "Зенит" выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Neuturungal

Да, это футбол! Это прекрасная, справедливая игра. Зенит не заслужил пройти дальше. И Зенит не прошел.

23:50

kim-1965

РФС заявил, что "правило гола на чужом поле" придумано специально против России. Мутко же подал апелляцию в УЕФА, с требованием в следующий раунд ЛЕ дать выйти Зениту, а не Андерлехту, "в связи с подавляющим преимуществом Зенита в ответном матче". Будем надеяться, что в Европе, наконец-то поймут, что без большого представительства России в ЛЕ. она понесет огромные финансовые убытки, не говоря уже о моральной стороне вопроса.

23:48

YaD

Как раз Раньери освободился.

23:36

Армеец-1

Зачем был менять Жулиану вообще непонятно.

23:35

foreverCSKAforever

Ни слова про лимит и судейство. Неужели не понимает, что помешало Зениту пройти дальше?

23:33

Kirillyurrich

это не футбол, это твоя глупость

23:31

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