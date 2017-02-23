Мирча Луческу: "Задача была почти решена, сожалею, но это футбол"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:3) отметил, что сегодня его команда выглядела совсем по-другому, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что задача выхода в следующий раунд турнира была практически решена.

– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

– Поблагодарил команду за игру. Сегодня "Зенит" выглядел совсем по-другому, чем в первом матче. Была самоотдача, задача была почти решена, команда соперника не создала ни одного момента за игру, но пришла одна передача с фланга – и гол. Сожалею, но это футбол.