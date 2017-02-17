Мирча Луческу: "В Петербурге мы увидим другой "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) выразил сожаление по поводу результата. Специалист заверил: в ответном поединке в Санкт-Петербурге зрители увидят другой "Зенит".

– Игра, в которой хозяева заслужили победу. Было видно большое желание с их стороны – больше, чем у нас. Задали очень высокий ритм игре. Забили быстрый гол после очень грубой ошибки Ивановича. И тем самым пришлось менять полностью тактику сегодняшней игры, раскрываться полностью, пытаться атаковать, но на таком поле очень сложно это делать. Учитывая, что поле не очень хорошее, было много потерь при обработке мяча, соперник этим пользовался и это приводило к нескольким моментам у наших ворот. Уверен, что все было по-другому, если бы не глупый гол. Нам нужно было обязательно выстоять эти 20-25 минут, учитывая, что давно не было официальных матчей. Мы предполагали так сделать, но этот гол, к сожалению, все перевернул. Имели моменты и в первом тайме, и во втором, но, к сожалению, не реализовали их. Счет 2:0 – хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего и в домашней игре все увидят другой "Зенит". (Сергей ЦИММЕРМАН)