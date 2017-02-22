Мирча Луческу: "В моем распоряжении отличные профессионалы и они прекрасно знают о нашем положении"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" объяснил, как его команде следует действовать в ответной игре, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Артем РЯБОВОЛ. В первом матче "Андрелехт" победил ос счетом 2:0. Ответный поединок состоится завтра.

-Насколько психологически давит результат первого матча с "Андерлехтом"?

-В моем распоряжении отличные профессионалы и они прекрасно знают о нашем положении. В каждом разговоре. С игроками я подчеркиваю, что публика нас будет гнать вперед и что нам очень важно забить первый мяч. Но не меньше внимания мы уделяем обороне. Бельгийцы прекрасно контратакуют, они не прессингуют соперника, а ловят его на собственных ошибках. Потому нам необходимо свести эти ошибки к минимуму.