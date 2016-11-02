Мирча Луческу: "В ближайшем будущем "Дандолк" может быть и в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед домашним матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" похвалил соперника. По словам румынского специалиста, в ближайшее время ирландцы могут попасть и в Лигу чемпионов, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Прежде всего, хотел бы отметить команду "Дандолк", – подчеркнул Луческу. – Это команда высокого уровня, что она и показывает в нашей группе Лиги Европы. Она хорошо организована, физически хорошо подготовлена, это команда европейского уровня. Вы и сами знаете, что в Ирландии у нас были проблемы. Думаю, в ближайшем будущем мы можем увидеть ирландцев даже в Лиге чемпионов.

– Кокорин наконец-то вызван в сборную России. На ваш взгляд, как повлияет на него эта новость?

– Не хочу сейчас говорить о национальной сборной. Скажу лишь, что Кокорин сыграет на высоком уровне.

– На днях вы встречались с известным агентом Вадимом Шаблием. Известно, что одним из его агентов является Андрей Пятов. Не связана ли ваша встреча с этим?

– Нет. Вадим работает с молодыми футболистами, мы с ним обсуждали эту тему. С одним из этих игроков, ему 17 лет, мы почти договорились о трансфере: осталось только уладить финансовые вопросы.