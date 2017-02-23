Мирча Луческу: "У Шатова проблемы со здоровьем, которые могли усугубиться"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:3) рассказал о том, почему не играл Олег Шатов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что с Шатовым? Почему он не играл?

– Накануне почувствовал недомогание, обратился к доктору в день матча, сделал МРТ. У него выявились проблемы, которые могли усугубиться. Олег мог вылететь на долгий срок, если бы мы дали ему сыграть.

– Сезон еще можно спасти. В каком случае вы посчитаете его успешным?

– В раздевалке мы говорили о том, что у нас остался лишь чемпионат. И сегодняшняя игра вселяет надежду. Теперь у нас должна быть полная концентрация на игры чемпионата.