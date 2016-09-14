Мирча Луческу: "У Шатова давние проблемы с голенстопом. Дзюба тоже требует внимания"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива рассказал о проблемах с составом, передает из Израиля спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Матч "Маккаби" – "Зенит" пройдет 15 сентября в 20:00 по московскому времени.

- Что ждете от "Маккаби"?

– У нас достаточно информации о сопернике. Видели их игру с "Бейтаром", с "Хайдуком". Использовали и информацию по прошлому году, когда "Маккаби" играл с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов. Знаем, что сейчас они меняют систему, взяли несколько новых игроков, больше внимания уделяют оборонительным действиям. Много опытных игроков, в том числе с международным опытом. Мы знаем, что ждать от этой команды завтра и что они нам представят. Есть 4 - 5 игроков, через которых строится игра всей команды. К этому тоже готовы. Из того, что должны знать о "Маккаби", знаем все.

– Почему не приехали Шатов и Дзюба?

– Шатова давно тревожит голеностоп. Посоветовались с доктором и решили дать ему отдохнуть, чтобы не наслаивались травмы. Не стоит забывать, что игроки сборной начали подготовку к сезону позже, не прошли все сборы – это требует внимательного отношения. У Дзюбы тоже была проблема – решили не усгублять ее и не рисковать нападающим. Решили дать ему полноценно восстановиться. Вроде у нас есть состав, но есть игроки, которых толком в деле не видел. Рязанцев, Данни, Файзулин. Анюков, который сыграл только один матч. Сейчас нужны игроки – нам играть на три фронта, хочется, чтобы все были здоровы. Надеюсь, все поправятся вскоре. У нас даже количественно не совсем хватает игроков на все эти игры. Будем ждать восстановления.