Мирча Луческу: "У "Маккаби" хватает мотивации"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" высоко оценил класс соперника. Также специалист вспомнил о первой игре против израильского клуба, которая закончилась волевой победой питерцев (4:3).

– "Маккаби" все последние матчи играл одним составом, – сказал Луческу. – Может, одну-две замены делали. У нашего соперника хороший состав, многие играют за национальные сборные. Думаю, израильтяне проанализировали первую встречу. Мотивации у них тоже хватает, поскольку есть шанс выйти из группы.

Моя задача – мотивировать игроков в не меньшей степени. Чтобы в этом компоненте мы не уступили. Не думаю, что состав израильтян будет сильно отличаться от того, что был в Тель-Авиве. Бен Хаим и Миха наверняка появятся завтра. Не думаю, что могут произойти другие изменения. А вот наш состав будет совсем другим по сравнению с первой игрой. (Сергей ЦИММЕРМАН)