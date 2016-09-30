00:36 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "Скорее всего, Лодыгин сыграет со "Спартаком"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что у Юрия Лодыгина не было возможности проявить себя в матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Но, по словам специалиста, именно этот голкипер выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых в поединке 9-го тура премьер-лиги со "Спартаком", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Сегодня место в воротах занимал Лодыгин. У него было мало работы. Как вы выбираете вратарей?

– Вы правильно заметили: у него было мало работы. Скорее всего, он сыграет со "Спартаком".

Трансляция матча "Зенит" – АЗ

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Pleafant

Луческу не смотрел архив матчей Зенита,а то бы знал,что Спартак "счастливая" команда для Лодыгина,ещё в прошлом сезоне он в игре с ним накуролесил.

01:12

shpasic

дожили, армейца за Спартак топят)

00:59

foreverCSKAforever

Это вселяет некоторую надежду. Он хоть и не рекордсмен ЛЧ, но матч в одиночку легко может вытащить.

00:45

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

хана Зениту.

00:44

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