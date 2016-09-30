Мирча Луческу: "Скорее всего, Лодыгин сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что у Юрия Лодыгина не было возможности проявить себя в матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Но, по словам специалиста, именно этот голкипер выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых в поединке 9-го тура премьер-лиги со "Спартаком", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Сегодня место в воротах занимал Лодыгин. У него было мало работы. Как вы выбираете вратарей?

– Вы правильно заметили: у него было мало работы. Скорее всего, он сыграет со "Спартаком".

Трансляция матча "Зенит" – АЗ