Мирча Луческу: "Скорее всего, Лодыгин сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что у Юрия Лодыгина не было возможности проявить себя в матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0). Но, по словам специалиста, именно этот голкипер выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых в поединке 9-го тура премьер-лиги со "Спартаком", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Сегодня место в воротах занимал Лодыгин. У него было мало работы. Как вы выбираете вратарей?
– Вы правильно заметили: у него было мало работы. Скорее всего, он сыграет со "Спартаком".
Pleafant
Луческу не смотрел архив матчей Зенита,а то бы знал,что Спартак "счастливая" команда для Лодыгина,ещё в прошлом сезоне он в игре с ним накуролесил.
01:12
shpasic
дожили, армейца за Спартак топят)
00:59
foreverCSKAforever
Это вселяет некоторую надежду. Он хоть и не рекордсмен ЛЧ, но матч в одиночку легко может вытащить.
00:45
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
хана Зениту.
00:44