Мирча Луческу: "С "Маккаби" Кокорин сыграет наконечника атаки"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (Тель-Авив) подчеркнул, что и соперник также будет стремиться к победному результату. Также специалист рассказал, что в этой игре Александр Кокорин выступит в роли центрального форварда.

– Виллаш-Боаш ставил задачу выиграть все шесть матчей в групповом турнире? Я так задачи никогда не ставлю, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Луческу. – Для меня всегда самым важным является следующий матч, потому что против нас играют соперники, которые так же хотят побеждать. Роль Кокорина на поле? Он будет играть наконечником атаки, а помогать ему будут крайние хавбеки – Джорджевич и Мак.