Мирча Луческу: "Понравилась реакция игроков "Зенита" после пропущенного мяча"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы над "Дандолком" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы рассказал, что ему понравилась реакция игроков питерской команды на пропущенный мяч. Тренер отметил, что у "Зенита" нет цели делать ставку на один из турниров – для команды важен каждый матч.

– "Зенит" провел замечательную концовку. Что мешало играть так весь матч?

– Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, по крайней мере я знал это точно. Но не уверен насчет игроков, поскольку все они расслабленно провели первый тайм, медленно и в статичном положении. Имели полное преимущество во владении игрой, но не создали много моментов, чтобы забить. Соперник оборонялся хорошо и организованно. Закрыли нам все зоны, было сложно проникнуть за спину соперникам и угрожать воротам. "Дандолк" ждал наших ошибок, чтобы провести контратаки. Они практически повторили игру с "Маккаби", дали возможность полностью контролировать игру, ждали наших ошибок, чтобы попытаться забить.

Мне понравилась реакция игроков после пропущенного мяча. Мы активизировались, забили, и после хорошей комбинации могли сделать это еще раз. "Дандолк" хочу отметить их агрессивностью, мощью, неуступчивостью, к тому же в какой-то мере поле было не очень хорошего качества. Хочу отметить, что ирландцы не проигрывали в Европе, поэтому мы рады, что сумели победить.

– До этого вы говорили, что "Дандолк" не играет в типично британской манере. Подтвердилось ли это?

– Видно, что они играли на результат – знали, что делать в атаке и обороне, поэтому я отмечаю эту команду. Они не играли длинными передачами, как кто-то предполагал, а играли короткими и использовали множество комбинаций. Все действия они совершали на большой скорости, которая, возможно, не соответствовала быстроте принятия решений.

– Какой приоритет у вас между Лигой Европы и чемпионатом России?

– Приоритет – побеждать в каждом следующем матче. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Дандолк" - "Зенит"