Мирча Луческу: "Пока Гасилин не много сделал, чтобы дебютировать в Лиге Европы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ высоко оценил класс соперника, передает из Алкмара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Наставник добавил, что пока не готов дать шанс молодым игрокам питерцев в еврокубках.

– Мы проиграли здесь с "Шахтером" 0:1 в четвертьфинале Лиги Европы и не прошли дальше, – сказал Луческу. – АЗ всегда был очень достойной командой и оказывал конкуренцию ПСВ и "Аяксу". Здесь работали Дик Адвокат, многие другие тренеры известные на всю Европу. Правда тогда мы играли на другом стадионе – сравним его с новым.

– Можно ли ожидать появления в матче с АЗ молодых игроков?

- Назовите хотя бы одного?

– Алексей Гасилин.

– Пока он не много сделал, чтобы дебютировать в Лиге Европы. До уровня еврокубков ему еще надо расти. На зимних сборах много игр будет. Если Алексей и другие молодые ребята себя покажут – это будет хорошо. Впрочем, обещаю если игра пойдет как надо и счет будет соответствующим, выпущу Гасилина на поле с АЗ.

– Почему в Голландию не приехал Александр Кержаков, который не ездил и в Ростов-на-Дону?

– На последней тренировке перед "Роством" он почувствовал недомогание . Предпочли не настаивать в такой ситуации на его поездке в Ростов и Голландию.