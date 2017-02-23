Мирча Луческу: "Новым игрокам непросто войти в устоявшуюся модель команды"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (1:3) рассказал о том, почему не играл Бранислав Иванович, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Почему в основе вышел Маурисиу, а не Эрнани?

– Не играл и Иванович. Все потому, что в первой игре у игроков было не очень хорошее взаимодействие. Новым игрокам непросто войти в устоявшуюся модель команды. Поэтому я решил выставить на ответный матч тех, кто играл осенью – за исключением Данни. Было видно, что команда стала лучше взаимодействовать друг с другом, поэтому предпочел такой состав.

– Почему команда не удержала нужный счет? Расслабилась?

– Ни в коем случае не могу сказать о расслабленности. Нам нужно было проще играть, заставлять соперника действовать дальше от наших ворот. В момент гола в наши ворота мы хотели выйти из обороны, но последовал перехват, передача с фланга – и с полумомента нам забили.