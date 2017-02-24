18:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "Не могу понять, как "Зенит" вылетел. Мы вели 3:0, "Андерлехт" сыпался"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (3:1) не мог уснуть всю ночь. Питерцы в первой игре уступили 0:2, в ответном поединке вели 3:0, но пропустили гол на 90-й минуте и покинули турнир.

- Я всю ночь не спал, - цитирует danielnanu.ro Луческу. - То, что произошло, просто невероятно. Допущенные ошибки... Одна справа, одна в штрафной, никто не прыгнул... Не могу понять, как это произошло. Мы вели 3:0, "Андерлехт" сыпался. 

- Что вы сказали в раздевалке после матча?

- Я поздравил игроков с тем, что они отыгрались и призвал их сосредоточиться на чемпионате. Перед тем, как мне позвонили, я разбирал прошедшую игру. В ближайшие часы я начну подготовку к матчу с ЦСКА.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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740

18:48 ненавистник_политпроектов Пока всякие Мюллеры срубают бабло с "народного достояния" будет халявная кормежка этого недоклупа! Вот отдать бы синит, как и большинство клубов РФПЛ, под крыло администрации города или области. И поржать бы потом над их амбициями!................ Вообще-то народные деньги выделяют бюджеты городов и области в приказном порядке. Вот лишить бы недокоманды бюджетных денег, сразу бы чище стало в спорте.

19:21

bep77

ненавистник_политпроектов, а администрация Манчестера или манчестерской области не надорвётся от двух клубов? Вот поржём!

19:21

Zakhary

Полностью отдались сопернику в игре на выезде и отдали инициативу в концовке домашней встречи, когда все и решалось. Так что вылет закономерен.

19:18

serzheo

ненавистник_политпроектов____ А кофе тебе не принести?

18:55

ненавистник_политпроектов

Пока всякие Мюллеры срубают бабло с "народного достояния" будет халявная кормежка этого недоклупа! Вот отдать бы синит, как и большинство клубов РФПЛ, под крыло администрации города или области. И поржать бы потом над их амбициями!

18:48

RW. i prochaya xyinia

Конечно, "...не спал..." !!!! Руководство "газмяса" пару дней назад прилюдно обещало уволить в случае "провала"... Куда с ТАКОГО "рыбного места" пойдёшь ??? На рынок национальной мамалыгой торговать????

18:37

LEHAAAAAAAAA

Это карма, потому что на эту команду разбазариваются народные деньги...

18:34

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