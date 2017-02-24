Мирча Луческу: "Не могу понять, как "Зенит" вылетел. Мы вели 3:0, "Андерлехт" сыпался"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу признался, что после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (3:1) не мог уснуть всю ночь. Питерцы в первой игре уступили 0:2, в ответном поединке вели 3:0, но пропустили гол на 90-й минуте и покинули турнир.

- Я всю ночь не спал, - цитирует danielnanu.ro Луческу. - То, что произошло, просто невероятно. Допущенные ошибки... Одна справа, одна в штрафной, никто не прыгнул... Не могу понять, как это произошло. Мы вели 3:0, "Андерлехт" сыпался.

- Что вы сказали в раздевалке после матча?

- Я поздравил игроков с тем, что они отыгрались и призвал их сосредоточиться на чемпионате. Перед тем, как мне позвонили, я разбирал прошедшую игру. В ближайшие часы я начну подготовку к матчу с ЦСКА.