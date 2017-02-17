Мирча Луческу: "Эрнани был лучшим на поле, Иванович не адаптировался"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) выразил мнение, что полузащитник Эрнани был лучшим на поле в составе питерской команды. Он также отметил, что Бранислав Иванович еще не адаптировался.

– Сегодня дебютировали Эрнани и Иванович. Можно сказать, что Данни дебютировал после годичного перерыва. Расскажите о ваших впечатлениях от них.

– Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе, и, наверное, был лучшим на поле – хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован и к нашей игре, и к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем. (Сергей ЦИММЕРМАН)