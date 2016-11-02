Мирча Луческу: "Дзюба готов играть с "Дандолком"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" подчеркнул, что нападающий Артем Дзюба сможет выйти на поле в этой встрече. Также румынский специалист отметил, что встреча легкой не будет, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Вчера главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что Дзюба играет через боль. Так ли это, и не планируете ли его поберечь в четверг?

– Да, действительно, в этой ситуации ему надо отдохнуть. Он обращался к тренеру сборной, чтобы дать ему время восстановиться. Такая же ситуация с Жирковым. Может, Дзюба не в такой форме, как Кержаков, но все же Дзюба готов играть с "Дандолком".

– Все ждут, что завтра "Зенит" выиграет у "Дандолка"...

– Нет, я как раз не стал бы говорить, что это будет легко. Они показали очень хороший футбол в трех предыдущих матчах. Завтра будет трудная игра. Нам есть что в ней терять. Поэтому постараемся показать все свои навыки. Но и "Дандолк" постарается решить свои задачи.