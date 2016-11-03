Мирча Луческу: "Дандолк" заслуживает выход в плей-офф Лиги Европы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы над "Дандолком" (2:1) высоко оценил класс соперника. Специалист отметил, что ирландцы заслуживают выйти со второго места в плей-офф, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Дандолк" перекрыл нам все зоны, было тяжело вскрыть оборону ирландцев, но после второго пропущенного гола соперник раскрылся, мы получили много моментов, которые, к сожалению, не реализовали, – сказал Луческу. – Пропустили глупый гол – в том эпизоде Маурисиу сыграл в не свойственной для себя манере. Нельзя скидывать таким образом мяч в зону, которую он контролирует. Но Маурисиу исправил ошибку, отдав голевую передачу Жулиану.

– Вы уже сыграли со всеми соперниками по группе. Кто заслуживает выйти со второго места?

– Сильнейший из них "Дандолк". Ирландцы находятся в хорошей форме, они хорошо организованы.