01:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "Андерлехт" заслужил победу над "Зенитом"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) отдал должное сопернику. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

– Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, – подчеркнул во флеш-интервью после матча Луческу. – Они быстрее адаптировались к такому полю тяжелому, были быстрее нас в разных эпизодах. "Зенит" после допущенной в первом тайме ошибки так и не отошел. Хотя мы создали много моментов и могли забить.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SergeyKa

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), согласен полностью.

02:00

Samba01

цыган удивляет, про судей ни слова. В европах то, ведет себя цивилизованней.

01:50

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

классный табор ты собрал! сброд, который не знает, что делать на поле. мяч отскакивает на ровном месте как от стенки. Артем в пустые ворота с 3-х метров попасть не в состоянии. отличная работа! про Кокошу и Нету и говорить нечего. даешь еще больше бразилов для перепродажи! думаю, что Спартаку волноваться не о чем.

01:35

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