Мирча Луческу: "Андерлехт" заслужил победу над "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) отдал должное сопернику. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

– Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, – подчеркнул во флеш-интервью после матча Луческу. – Они быстрее адаптировались к такому полю тяжелому, были быстрее нас в разных эпизодах. "Зенит" после допущенной в первом тайме ошибки так и не отошел. Хотя мы создали много моментов и могли забить.