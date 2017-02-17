Мирча Луческу: "Андерлехт" заслужил победу над "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) отдал должное сопернику. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.
– Хозяева заслужили сегодняшнюю победу, – подчеркнул во флеш-интервью после матча Луческу. – Они быстрее адаптировались к такому полю тяжелому, были быстрее нас в разных эпизодах. "Зенит" после допущенной в первом тайме ошибки так и не отошел. Хотя мы создали много моментов и могли забить.
SergeyKa
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), согласен полностью.
02:00
Samba01
цыган удивляет, про судей ни слова. В европах то, ведет себя цивилизованней.
01:50
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
классный табор ты собрал! сброд, который не знает, что делать на поле. мяч отскакивает на ровном месте как от стенки. Артем в пустые ворота с 3-х метров попасть не в состоянии. отличная работа! про Кокошу и Нету и говорить нечего. даешь еще больше бразилов для перепродажи! думаю, что Спартаку волноваться не о чем.
01:35