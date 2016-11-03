23:40 3 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу:
"Александр Кержаков усилил игру"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашнего матча группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" (2:1) подчеркнул, что вышедший с первых минут нападающий Александр Кержаков выполнил все, что ему говорили на установке, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Довольны ли вы игрой атаки в целом и Александра Кержакова в частности?

– Он усилил игру. Оказывал поддержку, создавал прессинг, свободные зоны, уводил защитников – то, что от него требовалось. Выполнил все, что ему говорили на установке.

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