Миодраг Божович: "Шансы ЦСКА и "Црвены Звезды" равны"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович​ считает, что у ЦСКА и его бывшего клуба "Црвены Звезды" равные шансы в матчах 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, болельщики сербского клуба погонят команду из Белграда вперед. Напомним, первый матч пройдет в Сербии 13 февраля, ответный - 21 февраля в Москве.

– Пройдет ли "Црвена Звезда" ЦСКА, зависит от того, удастся ли сохранить состав или нет, - цитирует "Спортски журнал" Божовича. - То же самое касается и ЦСКА. Шансы равны, тем более, что у обеих команд эти матчи будут первыми после зимнего перерыва.

Конечно, "Звезда" будет фаворитом первого матча из-за переполненного стадиона "Маракана". Возможно, было бы лучше, чтобы ответный матч проходил в Белграде, но правила есть правила. Болельщики создадут великолепную атмосферу. При таких условиях футболисты "Звезды" смогут преподнести сюрприз.