Миодраг Божович: "Без Смолова не берусь назвать "Краснодар" фаворитом матча с "Црвеной Звездой"

Экс-главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович в интервью "СЭ" заявил, что шансы "Краснодара" на победу в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы 50 на 50. Однако, все было бы иначе, играй форвард сборной России Федор Смолов​.

- Кого следует больше всего опасаться краснодарцам?

– Пожалуй, форварда Боаки из Ганы. Невысокий, очень маневренный, особенно опасен в штрафной, где может использовать любой промах соперников. Так что за ним нужен глаз да глаз.

– Хорошо зная "Краснодар", можете прикинуть, каковы его шансы в этой встрече?

– Я бы оценил их, как 50 на 50. Они были бы выше у хозяев, окажись в их составе Смолов. Это форвард в состоянии один решить судьбу любого матча. Но у "Краснодара" есть еще умеющие забивать Классон, Вандерсон Масиэл, Жоаузинью, Перейра, молодые Игнатьев и Сулейманов. Все зависит от того, какую тактику выберет на этот раз Шалимов. Но без Смолова не берусь назвать "Краснодар" фаворитом. (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Краснодар" - "Црвена Звезда" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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