Минское "Динамо" – соперник "Зенита" по 3-му отборочному раунду Лиги Европы

Минское "Динамо" дома разгромило ДАК (4:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышло в следующий раунд турнира. Первая встреча также завершилась победой белорусской команды, которую возглавляет бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко – 3:1.
На следующей стадии минчане сыграют с "Зенитом". Первый матч состоится 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Динамо Мн" (Белоруссия) - "ДАК" (Словакия) - 4:1 (1:0)
Голы: Николич, 19 (1:0). Хващинский, 47 (2:0). Иванов, 51 - с пенальти (3:0). Николич, 58 (4:0). Вида, 73 (4:1).
Судья: Мунукка (Финляндия).
2 августа. Минск. Стадион "Динамо".
Первый матч – 3:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/