Минское "Динамо" – соперник "Зенита" по 3-му отборочному раунду Лиги Европы

Минское "Динамо" дома разгромило ДАК (4:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышло в следующий раунд турнира. Первая встреча также завершилась победой белорусской команды, которую возглавляет бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренко – 3:1.

На следующей стадии минчане сыграют с "Зенитом". Первый матч состоится 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Динамо Мн" (Белоруссия) - "ДАК" (Словакия) - 4:1 (1:0)

Голы: Николич, 19 (1:0). Хващинский, 47 (2:0). Иванов, 51 - с пенальти (3:0). Николич, 58 (4:0). Вида, 73 (4:1).

Судья: Мунукка (Финляндия).

2 августа. Минск. Стадион "Динамо".

Первый матч – 3:1.

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