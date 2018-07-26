Минское "Динамо" Гуренко обыграло ДАК в Лиге Европы. Победитель выходит на "Зенит"

"Спарта" уступила сербскому "Спартаку" из Суботицы в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. За пражан сыграли экс-хавбек "Ростова" Гелор Канга и бывший полузащитник "Краснодара" Михайло Ристич.

В другой встрече минское "Динамо" победило ДАК на выезде со счетом 3:1. Белорусским клубом руководит экс-защитник "Локомотива" Сергей Гуренко, а в его составе вышли бывший игрок московского "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов, а также экс-хавбек "Кубани" Максим Жавнерчик. Победитель этого противостояния в третьем раунде встретится с "Зенитом".

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Абердин" (Шотландия) – "Бернли" (Англия) – 1:1 (1:0)

Голы: Маккэй-Стивен, 19 – с пенальти (1:0). Воукс, 81 (1:1).

"Дандолк" (Ирландия) – АЕК (Кипр) – 0:0

"Спартак" (Сербия) – "Спарта" (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: Чаласан, 8 (1:0). Джуричин, 57 (2:0).

"Осиек" (Хорватия) – "Рейнджерс" (Шотландия) – 0:1 (0:1)

Гол: Морелос, 18.

"Хайберниан" (Шотландия) – "Астерас" (Греция) – 3:2 (0:2)

Голы: Кирьякопулос, 12 (0:1). Кирьякопулос, 35 (0:2). Эмброуз, 64 (1:2). Грей, 77 (2:2). Камбери, 90+3 (3:2).

"Стьярнан" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания) – 0:2 (0:0)

Голы: Кодро, 52 (0:1). Фишер, 58 (0:2).

ДАК (Словакия) – "Динамо" (Белоруссия) – 1:3 (1:1)

Голы: Бегунов, 24 (0:1). Пачинда, 45 – с пенальти (1:1). Макась, 77 (1:2). Николич, 90+4 (1:3).