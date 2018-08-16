Минское "Динамо" – болельщикам: "Лучшие – спасибо всем, кто был с нами!"

Минское "Динамо" после поражения от "Зенита" (1:8 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы поблагодарило своих болельщиков за поддержку. Клуб из Белоруссии вылетел из второго по значимости еврокубка, несмотря на домашнюю победу со счетом 4:0.
"Спасибо болельщикам за поддержку, – говорится в сообщении минчан. – Лучшие – спасибо всем, кто был сегодня с нами!"
Команда из Минска завершила выступление на европейской арене. "Зенит" в 4-м раунде Лиги Европы встретится с "Мольде". Матчи состоятся 23 и 30 августа.
Спасибо болельщикам за поддержку.#fcdm1927 #ZenitDinamo pic.twitter.com/ZdJDPRQjsf– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 16 августа 2018 г.
👏 Лучшие сегодня - спасибо всем, кто был сегодня с нами!#fcdm1927 #ZenitDinamo #Динамо_Евросезон2018 pic.twitter.com/uF5KsTTky7– ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 16 августа 2018 г.