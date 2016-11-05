Миллер поздравил "Зенит" с выходом в плей-офф Лиги Европы

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер поздравил команду с выходом в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу гарантировали себе первое место в группе D.

– Поздравляю всех болельщиков петербургского "Зенита" с новым ярким достижением и уверенным лидерством в российском футболе, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Миллера. – 7 путевок в весеннюю стадию еврокубков в 7 сезонах подряд – это новый российский рекорд. Это наша новая покоренная футбольная вершина, которая является практически неприступной.



"Зенит" уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 16 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно.



Только вперед! "Зенит" – чемпион!