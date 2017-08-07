"Милан" заявил на Лигу Европы Бонуччи и Билью

"Милан" включил в заявку на матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Шкендии" защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Билью. К матчам прошлого раунда турнира против "Университати" клуб не успел включить новичков в заявку на соревнование.

Отметим, что Бонуччи перешел из "Ювентуса" в "Милан" за 42 миллиона евро, а Билья сменил "Лацио" на "россонери" за 17 миллионов евро.

Напомним, что первый матч "Милан" – "Шкендия" состоится 17 августа в Италии, а ответный запланирован на 24 августа в Македонии.