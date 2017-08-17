"Милан" забил шесть безответных голов "Шкендии" в Лиге Европы

"Милан" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы крупно обыграл "Шкендию" - 6:0. По два гола забили Андре Силва и Риккардо Монтоливо. Еще по мячу - Фабио Борини и Лука Антонелли.
Ответная игра пройдет 24 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первый матч
"Милан" (Италия) - "Шкендия" (Македония) - 6:0 (3:0)
Голы: Андре Силва, 13 (1:0). Монтоливо, 25 (2:0). Андре Силва, 28 (3:0). Борини, 67 (4:0). Антонелли, 69 (5:0). Монтоливо, 85 (6:0).
Судья: Лехнер (Австрия).
17 августа. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.