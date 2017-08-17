23:44 | Футбол — Лига Европы

"Милан" забил шесть безответных голов "Шкендии" в Лиге Европы


"Милан" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы крупно обыграл "Шкендию" - 6:0. По два гола забили Андре Силва и Риккардо Монтоливо. Еще по мячу - Фабио Борини и Лука Антонелли.

Ответная игра пройдет 24 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первый матч 

"Милан" (Италия) - "Шкендия" (Македония) - 6:0 (3:0)

Голы: Андре Силва, 13 (1:0). Монтоливо, 25 (2:0). Андре Силва, 28 (3:0). Борини, 67 (4:0). Антонелли, 69 (5:0). Монтоливо, 85 (6:0). 

Судья: Лехнер (Австрия).

17 августа. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

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