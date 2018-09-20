"Милан" с минимальным счетом победил "Дюделанж" из Люксембурга

"Милан" с минимальным счетом обыграл "Дюделанж" в матче группового турнира Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в ворота клуба из Люксембурга провел новичок красно-черных Гонсало Игуаин.

В другой встрече "Олимпиакос" и "Бетис" сыграли вничью.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа F

"Дюделанж" (Люксембург) - "Милан" (Италия) - 0:1 (0:0)

Гол: Игуаин, 59.

"Дюделанж": Фризинг, Шнелль, Малгет (Йорданов, 84), Эль-Хрити (Мелисс, 80), Премпе, Круска, Стелвиу (Штумпф, 75), Кутюрье, Штольц, Тюрпель, Синани.

"Милан": Рейна, Абате, Романьоли, Кальдара, Бертолаччи (Кессье, 70), Лаксальт, Маури (Хакан Чалханоглу, 80), Бакайоко, Игуаин, Борини (Халилович, 87), Самуэль Кастильехо.

Предупреждения: Абате, 11. Романьоли, 39. Премпе, 56. Малгет, 58.

Судья: Йованович (Сербия).

20 сентября. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".

"Олимпиакос" (Греция) - "Бетис" (Испания) - 0:0

"Олимпиакос": Янниотис, Вукович, Эльабделлауи, Цимикас, Мериа, Фетфатзидис (Христодулопулос, 71), Фортунис, Бухалакис (Натхо, 35), Камара, Хассан, Поденсе (Торосидис, 80).

"Бетис": Хоэль Роблес, Барраган, Сидней, Манди, Хави Гарсия, Гуардадо, Ло Сельсо (Инуи, 83), Хоакин (Санабрия, 80), Тельо, Леон (Каналес, 72), Лорен Морон.

Предупреждения: Бухалакис, 21. Цимикас, 32. Каналес, 75. Инуи, 84.

Удаление: Цимикас, 73.

Судья: Стефански (Польша).

20 сентября. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".