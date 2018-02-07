Милан Родич: "Надеемся, фанаты "Спартака" поддержат нас на игре с ЦСКА"

Защитник "Црвены Звезды" и бывший игрок "Зенита" Милан Родич после контрольной игры между российским и сербским клубом (1:0) рассказал о предстоящей встрече с ЦСКА в Лиге Европы и о решении УЕФА пустить зрителей на стадион в Белграде.

- Как вам игралось против бывших партнеров по команде?

- После моего ухода из "Зенита" я уже встречался с ними, когда выступал за "Крылья Советов". Там теперь осталось 3-4 человека, которые меня знают. Увидеться с ними было приятно - с Кришито, Тимощуком, Смольниковым, Лодыгиным и Бабуриным. "Зенит", как всегда, хорош. У них скоро игра в Лиге Европы - кстати, мы еще можем там с ними встретиться.

- Для этого "Црвене Звезде" нужно пройти ЦСКА. Как настрой на игры с москвичами?

- ЦСКА - опытная команда, игроки долго выступают вместе. Конечно, у нас есть шанс, ведь первый матч мы играем дома. Там будет жарко! Счастье, что нашим фанатам разрешили прийти на стадион.

- Как команда встретила эту новость?

- Мы были очень рады! Фанаты для нас - 12-й игрок. Особенно, в таких встречах, когда шансы всегда 50 на 50. Мы знаем, что в России нас поддерживают болельщики "Спартака" - надеемся, когда мы приедем на ответную игру в Москву, они придут поболеть за нас. (Егор БЫЧКОВ)