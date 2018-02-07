Милан Родич: "Надеемся, фанаты "Спартака" поддержат нас на игре с ЦСКА"

Защитник "Црвены Звезды" и бывший игрок "Зенита" Милан Родич после контрольной игры между российским и сербским клубом (1:0) рассказал о предстоящей встрече с ЦСКА в Лиге Европы и о решении УЕФА пустить зрителей на стадион в Белграде.
- Как вам игралось против бывших партнеров по команде?
- После моего ухода из "Зенита" я уже встречался с ними, когда выступал за "Крылья Советов". Там теперь осталось 3-4 человека, которые меня знают. Увидеться с ними было приятно - с Кришито, Тимощуком, Смольниковым, Лодыгиным и Бабуриным. "Зенит", как всегда, хорош. У них скоро игра в Лиге Европы - кстати, мы еще можем там с ними встретиться.
- Для этого "Црвене Звезде" нужно пройти ЦСКА. Как настрой на игры с москвичами?
- ЦСКА - опытная команда, игроки долго выступают вместе. Конечно, у нас есть шанс, ведь первый матч мы играем дома. Там будет жарко! Счастье, что нашим фанатам разрешили прийти на стадион.
- Как команда встретила эту новость?
- Мы были очень рады! Фанаты для нас - 12-й игрок. Особенно, в таких встречах, когда шансы всегда 50 на 50. Мы знаем, что в России нас поддерживают болельщики "Спартака" - надеемся, когда мы приедем на ответную игру в Москву, они придут поболеть за нас. (Егор БЫЧКОВ)
ЗЮК~
KoHb-83,в чью сторону Южная Корея проявляет агрессию?Глупая,у тебя скоро из ушей киселёвские какашки полезут.
22:09
ЗЮК~
цска 19781978,типичная ватная масса.Если хочу иметь право выбора за кого болеть,что покупать-украинец.Я не имею никакого отношения к Украине.Шариков,а рубль с долларом скоро сравняются?
22:07
KoHb-83
ЗЮК~ мы то покупаем свои Колужские,а вы покупаете у агрессора,вы вообще можете от нас отстать,заепали нахлебники,только дай им
22:04
цска 19781978
Ты скоро украинские телевизоры покупать будешь,так как гривна с рублем скоро сравняется.
21:46
ЗЮК~
цска 19781978,адекВАТ,вот когда ватные недоумки начнут пользоваться всем российским,тогда сможете рот открывать.Почему ты и тебе подобные не покупают телевизоры "Рубин",а только заморские?Больной?Ведь адекватные за российское.
21:33
цска 19781978
Да больные болелы Спартака точно поддержат,а адекватные болельщики будут за Российский футбол.
21:17