Милан Родич: "Для "Црвены Звезды" хорошо, что Смолов не сыграет за "Краснодар"

Защитник "Црвены Звезды" Милан Родич в преддверии первого матча с "Краснодаром" в раунде плей-офф Лиги Европы отметил, что у команды хорошие шансы на успех. По словам экс-игрока "Зенита" и "Крыльев Советов", хорошо, что у соперника не играет нападающий Федор Смолов.

– "Краснодар" – хорошая команда. Это замечательный клуб в целом. Я хорошо знаю его и смотрю на соперника по-другому, нежели многие в Сербии, – цитирует Родича novosti.rs. Полагаю, что у нас гораздо больше шансов, чем кто-то думает. Постараемся сыграть в Краснодаре наилучшим образом.

В составе соперника я бы отметил Мамаева и Вандерсона. Также у них есть Газинский. Он придает команде нужный темп. Для нас хорошо, что Смолов не играет. Он был лучшим бомбардиром чемпионата России два последних года.