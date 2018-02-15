"Милан" разгромил "Лудогорец" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Милан" уверенно обыграл "Лудогорец" со счетом 3:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. У гостей отличились Патрик Кутроне, Рикардо Родригес с пенальти и Фабио Борини. Ответная встреча состоится 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Лудогорец" (Болгария) - "Милан" (Италия) - 0:3 (0:1)

Голы: Кутроне, 45 (0:1). Родригес, 64 - с пенальти (0:2). Борини, 90+2 (0:3).

"Лудогорец": Ренан, Моци, Пластун, Сисинью, Дяков, Марселинью (Густаву Кампаньяру, 78), Саша, Анисе, Лукоки (Ковачев, 81), Сверчок (Вандерсон, 46), Мисидьян.

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате (Родригес, 60), Бонуччи, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу (Борини, 75), Кессье, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 65).

Предупреждения: Абате, 5. Лукоки, 39.

Судья: Мажич (Сербия).

15 февраля. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".