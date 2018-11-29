"Милан" разгромил "Дюделанж"

"Милан" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы разгромил "Дюделанж" со счетом 5:2.

Лига Европы

Группа F

"Милан" (Италия) - "Дюделанж" (Люксембург) - 5:2 (1:1)

Голы: Кутроне, 21 (1:0). Штольц, 39 (1:1). Тюрпель, 49 (1:2). Стелвиу, 66 - в свои ворота (2:2). Хакан Чалханоглу, 70 (3:2). Шнелль, 78 - в свои ворота (4:2). Борини, 81 (5:2).

"Милан": Рейна, Сапата, Калабрия, Симич, Бертолаччи (Маури, 58), Халилович (Сусо, 52), Лаксальт, Бакайоко, Игуаин, Хакан Чалханоглу, Кутроне (Борини, 80).

"Дюделанж": Бонфуа, Шнелль, Мелисс, Йорданов, Премпе, Круска, Стелвиу (Покар, 75), Кутюрье, Штольц (Кения, 80), Тюрпель, Синани (Перез, 87).

Предупреждения: Штольц, 19. Сапата, 60. Тюрпель, 72. Симич, 87. Мелисс, 88.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

29 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".