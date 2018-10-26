"Милан" рассматривает кандидатуру Арсена Венгера

Руководство "Милана" заинтересовано в кандидатуре Арсена Венгера на должность главного тренера команды, сообщает Football Italia.

Бывший тренер "Арсенала" может стать преемником Дженнаро Гаттузо в "Милане". Под руководством 40-летнего итальянского специалиста "россонери" занимают 12 место в серии А.

Сообщается, что президент "Милана" Паоло Скарони провел переговоры с Венгером после поражения итальянской команды в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бетиса" (1:2).

Напомним, 69-летний француз в конце прошлого сезона покинул "Арсенал" после 22 лет работы.