"Милан" проиграл "Олимпиакосу" и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы

"Олимпиакос" обыграл "Милан" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы - 3:1. Защитник миланцев Кристиан Сапата забил по голу в чужие и свои ворота.

"Милан" не смог выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда набрала одинаковое количество очков с "Олимпиакосом" - 10. По личным встречам у команд равенство - матч в Италии завершился так же со счетом 3:1. Греческий клуб оказался выше за счет лучшей разности мячей - "+5" против "+3".

Первое место в группе занял "Бетис", который сыграл вничью с "Дюделанжем" - 0:0.

Лига Европы

Группа F

"Олимпиакос" (Греция) - "Милан" (Италия) - 3:1 (0:0)

Голы: Сиссе, 60 (1:0). Сапата, 70 - в свои ворота (2:0). Сапата, 72 (2:1). Фортунис, 81 - с пенальти (3:1).

"Олимпиакос": Жозе Са, Вукович, Эльабделлауи, Кутрис, Сиссе, Фетфатзидис (Натхо, 69), Фортунис, Гильерме, Камара (Торосидис, 79), Герреро, Поденсе (Бухалакис, 85).

"Милан": Рейна, Сапата, Абате, Родригес (Халилович, 85), Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо, Кутроне (Лаксальт, 78).

Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 13. Кутрис, 41. Бакайоко, 43. Сиссе, 44. Рейна, 54. Камара, 73. Абате, 81. Герреро, 89.

Судья: Бастьен (Франция).

13 декабря. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

"Дюделанж" (Люксембург) - "Бетис" (Испания) - 0:0

"Дюделанж": Бонфуа, Шнелль, Йорданов, Эль-Хрити, Премпе, Кения (Малгет, 71), Стелвиу, Кутюрье (Мелисс, 82), Штольц, Тюрпель, Синани (Йенсен, 89).

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней, Феддаль, Хави Гарсия, Виллиам Карвалью (Бартра, 74), Каптум, Хоакин (Будебуз, 75), Тельо, Инуи, Лорен Морон (Леон, 70), Франсис Герреро.

Предупреждения: Шнелль, 44. Бонфуа, 90+4.

Судья: Кралович (Словакия).

13 декабря. Люксембург. Стадион "Josy Barthel".