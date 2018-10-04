"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом", "Арсенал" разгромил "Карабах"

"Милан" обыграл "Олимпиакос" в матче группового турнира Лиги Европы. Пирейцы открыли счет уже на 14-й минуте, но итальянский клуб смог забить трижды. В другой встрече группы F "Бетис" разгромил "Дюделанж" - 3:0.

После двух туров "Милан" идет без потерь с 6 очками.

В группе E "Арсенал" в гостях разгромил "Карабах" со счетом 3:0, а "Спортинг" также на выезде взял верх над "Ворсклой" - 2:1. У лондонцев и лиссабонцев - по две победы в двух играх.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа F

"Милан" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:1 (0:1)

Голы: Герреро, 14 (0:1). Кутроне, 70 (1:1). Игуаин, 76 (2:1). Кутроне, 79 (3:1).

"Милан": Рейна, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Хакан Чалханоглу, 55), Бакайоко, Игуаин, Сусо (Борини, 80), Самуэль Кастильехо (Кутроне, 54).

"Олимпиакос": Жозе Са, Торосидис (Мериа, 78), Родерик Миранда, Кутрис, Сиссе, Туре (Фортунис, 83), Натхо, Фетфатзидис, Гильерме, Науэль Лейва (Поденсе, 72), Герреро.

Предупреждение: Хакан Чалханоглу, 56.

Судья: Мэдден (Шотландия).

4 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Бетис" (Испания) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0 (0:0)

Голы: Санабрия, 56 (1:0). Ло Сельсо, 80 (2:0). Тельо, 88 (3:0).

"Бетис": Хоэль Роблес, Барраган, Сидней, Бартра, Хави Гарсия, Гуардадо (Ло Сельсо, 61), Виллиам Карвалью, Тельо, Инуи (Хоакин, 72), Санабрия, Леон (Каптум, 82).

"Дюделанж": Фризинг, Шнелль, Мелисс (Штумпф, 66), Йорданов, Эль-Хрити, Премпе, Круска, Кутюрье, Штольц (Кения, 76), Тюрпель, Синани (Покар, 82).

Предупреждения: Санабрия, 19. Круска, 38. Йорданов, 53. Эль-Хрити, 59.

Судья: Даллас (Шотландия).

4 октября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

Группа E

"Ворскла" (Украина) - "Спортинг" (Португалия) - 1:2 (1:0)

Голы: Кулач, 10 (1:0). Монтеро, 90 (1:1). Кабраль, 90+3 (1:2).

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кравченко (Габелок, 84), Кулач (Сергийчук, 62), Коломоец.

"Спортинг": Сален, Коатес, Пинту, Жефферсон, Бруну Гашпар, Петрович (Рафинья, 70), Бруну Фернандеш, Акунья, Нани, Диаби (Кабраль, 70), Карлуш Мане (Монтеро, 58).

Предупреждения: Артур, 9. Акунья, 73.

Судья: Дабанович (Черногория).

4 октября. Полтава. Стадион "Ворскла им. Бутовского".

"Карабах" (Азербайджан) - "Арсенал" (Англия) - 0:3 (0:1)

Голы: Папастатопулос, 4 (0:1). Смит-Роу, 53 (0:2). Гендузи, 80 (0:3).

"Карабах": Вагнер да Силва, Ржезничак, Б.Гусейнов, Аголли, Медведев, Мичел, Озобич (Абдуллаев, 67), Гараев (Славчев, 84), Зубир, Эмегара, Мадатов (Деларж, 61).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль (Торрейра, 46), Папастатопулос, Колашинац, Холдинг, Эль-Нени, Гендузи, Смит-Роу (Езил, 65), Уэлбек, Ивоби (Ляказетт, 71).

Предупреждения: Медведев, 33. Холдинг, 43.

Судья: Масса (Италия).

4 октября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".