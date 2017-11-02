"Милан" не смог обыграть АЕК, "Аустрия" разгромила "Риеку"

АЕК на своем поле в матче 4-го тура Лиги Европы сыграл вничью с "Миланом" - 0:0. В параллельной встрече "Аустрия" разгромила "Риеку" (4:1), которая заканчивала игру в меньшинстве.

После этого тура "Милан" занимает 1-е место, в активе команды 8 очков. На второй строчке - АЕК, который набрал 6 очков. "Аустрия" с 4-мя очками расположилась на 3-ем месте, "Риека" замыкает таблицу, имея в своем активе 3 очка.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

АЕК - "Милан" - 0:0

"АЕК" (Греция): Анестис, Чосич, Враньеш, Галу, Элдер Лопеш, Бакакис, Юханссон, Симоэш, Христодулопулос (Ливая, 60), Араухо (Якумакис, 79), Бакасетас (Яланопулос, 66).

"Милан" (Италия): Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Монтоливо, Хакан Чалханоглу, Локателли (Кессье, 67), Борини, Андре Силва (Калинич, 81), Кутроне (Сусо, 46).

Предупреждения: Музаккьо, 18. Локателли, 41. Чосич, 58.

Судья: Мануэл де Соуза Невеш (Португалия).

02 ноября. Афины. Стадион "Спирос Луис".

"Риека" (Хорватия) - "Аустрия В" (Австрия) - 1:4 (0:1)

Голы: Прокоп, 41 (0:1). Павичич, 61 (1:1). Прокоп, 62 (1:2). Зербест, 73 (1:3). Моншайн, 83 (1:4).

"Риека" (Хорватия): Прскало, Пунчец, Вешович, Жупарич, Жута, Павичич, Брадарич, Мишич, Акости (Квржич, 55), Горгон (Пулич, 84), Эбер (Матей, 53).

"Аустрия В" (Австрия): Пенц, Вестерманн, Глухакович, Заламон, Кадири Мохаммед, Хольцхаузер, Прокоп (Абдуллахи, 90), Зербест, Таджури (Саркария, 86), Фелипе Пирес, Фризенбихлер (Моншайн, 71).

Предупреждения: Фризенбихлер, 9. Эбер, 28. Хольцхаузер, 30. Фелипе Пирес, 44. Вешович, 90+2.

Удаление: Мишич (Риека), 72.

Судья: Кехлет (Дания).

02 ноября. Риека. Стадион "Руевица".