"Милан", "Лион" и "Аталанта" разгромили соперников и вышли в плей-офф Лиги Европы

"Лион" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы разгромил на своем поле "Аполлон" - 4:0. В дургом поединке группы Е "Аталанта" на выезде обыграла "Эвертон" - 5:1. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Брайан Кристанте, хет-трик - датчанин Андреас Корнелиус. Французская и итальянская команды вышли в плей-офф турнира. В последнем туре они в очной встрече определят победителя группы.

В группе D "Милан" на своем поле разгромил "Аустрию" - 5:1. По дубль в этой встрече на счету португальца Андре Силвы и итальянца Патрика Кутроне. В параллельной игре АЕК и "Риека" поделили очки - 2:2. Итальяцы вышли в 1/16 финала, обладатель второй путевки в плей-офф решится в последнем туре.