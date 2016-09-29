Михаил Сиваков: "Заря" сделает все, чтобы достойно выглядеть на фоне "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Зари" Михаил Сиваков в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что команда постарается воспользоваться ошибками манкунианцев. По его словам, луганчане сделают все, чтобы достойно выглядеть на фоне английского клуба.

- Мы понимаем, что завтра нам предстоит тяжелая игра против очень сильного соперника, - приводит пресс-служба луганчан слова Сивакова. - Постараемся сделать все, что в наших силах для того, чтоб добиться положительного результата и выглядеть достойно на фоне "Манчестер Юнайтед".

У нас было много теоретических занятий, на которых тренерский штаб акцентировал наше внимание. Слабые стороны есть даже у таких клубов, как "МЮ". Но до игры не хотелось бы об этом говорить. Сейчас 21-й век, все читают газеты, интернет. Вдруг соперник прочитает эти слова и устранит определенные ошибки. Постараемся воспользоваться тем, о чем рассказал нам тренерский штаб. А получится или нет - узнаем завтра после игры.