13:37 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Михаил Сиваков: "Заря" сделает все, чтобы достойно выглядеть на фоне "Манчестер Юнайтед"

0
0
0

Защитник "Зари" Михаил Сиваков в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что команда постарается воспользоваться ошибками манкунианцев. По его словам, луганчане сделают все, чтобы достойно выглядеть на фоне английского клуба.

- Мы понимаем, что завтра нам предстоит тяжелая игра против очень сильного соперника, - приводит пресс-служба луганчан слова Сивакова. - Постараемся сделать все, что в наших силах для того, чтоб добиться положительного результата и выглядеть достойно на фоне "Манчестер Юнайтед".

У нас было много теоретических занятий, на которых тренерский штаб акцентировал наше внимание. Слабые стороны есть даже у таких клубов, как "МЮ". Но до игры не хотелось бы об этом говорить. Сейчас 21-й век, все читают газеты, интернет. Вдруг соперник прочитает эти слова и устранит определенные ошибки. Постараемся воспользоваться тем, о чем рассказал нам тренерский штаб. А получится или нет - узнаем завтра после игры.

Дополнительная информация

http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=7453

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ