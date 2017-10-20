Михаил Шац: "Зенит" вышел из группы уже после жеребьевки"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) и отметил, что выход в плей-офф – вопрос решенный.

– Получился отличный матч, – начал Шац с впечатлений от игры с "Русенборгом". – Да, были небольшие ошибки. Но второй тайм вышел шикарным, близким к идеалу.

– Вопрос выхода из группы можно считать решенным?

– Мне кажется, он был окончательно решен еще после жеребьевки (смеется). А так, соглашусь, "Зенит" уже почти в плей-офф.

– Команде по силам выиграть все шесть матчей в группе?

– Вполне. Хотя это нелегкий путь. Не думаю, что в Норвегии с "Русенборгом" будет просто. И это не говоря уже о "Реал Сосьедад". Испанцы захотят отомстить. (Павел ГУРЕВИЧ)

– В основном составе "Зенита" вышло восемь иностранцев, при этом Дзюба снова остался в запасе.

– Это нормальная ситуация для российского клуба, вполне объяснимая. Прерогатива тренера решать, кто выйдет в основном составе, при этом не нарушая регламент УЕФА.