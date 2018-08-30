Михаил Шац: "Пока "Зениту" нужно поставить задачу выйти из группы Лиги Европы"

Известный шоумен, болельщик "Зенита" Михаил Шац - о выходе сине-бело-голубых в групповой турнир Лиги Европы.

- По-моему, это самая драматичная квалификация в Лигу Европы, я склонен просто обрадоваться за общий результат, - сказал Шац. - "Зенит" все-таки прошел в групповой этап, получилась мелодрама.

- Какие задачи команда может поставить перед собой на Лигу Европы?

- Я бы сейчас был крайне осторожен с целями на сезон, пока мы живем от матча к матчу, радуемся каждому голу, каждой победе, пока лучше всего поставить задачу выйти из группы. (Никита АРМАНД)

"Зенит", несмотря на поражение от "Мольде" (1:2) в ответной встрече 4-го отборочного раунда ЛЕ, вышел в групповой турнир по сумме двух игр - 4:3.

Жеребьевка пройдет в пятницу в Монако и начнется в 14.00 по Москве.