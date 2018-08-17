Михаил Шац - о победе "Зенита": "Какой-то миф, который потом будут долго вспоминать"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац не верил в выход питерцев в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. А после победы был невероятно счастлив - победа 8:1 (дополнительное время) на "Петровском" после 0:4 в Минске.

– Это фантастический матч! - начал Шац. - Какой-то миф, который потом будут долго вспоминать. Это даже не из области фантастики, это что-то еще круче. Ведь все обстоятельства были против "Зенита". Невероятно горд за команду. Счастлив и преклоняюсь перед ними. Это настоящий спортивный подвиг.

– Все обстоятельства. Вы о судействе?

– Не забывайте, что "Зенит" играл без зрителей, а с 72-й минуты – вдесятером. Масса нереализованных моментов. Количество голевых моментов зашкаливало. Но, несмотря на все это и на пропущенный в дополнительное время гол, на отсутствие сил, получилось победить. Я счастлив и горд. Команда с первой минуты билась и включилась в гонку за выход в следующий раунд Лиги Европы. Ни малейшей поблажки, ни одной мысли о поражении. Думаю, болельщики отплатят любовью за такое. Будет аншлаг на ближайших матчах. И правильно.

– Если бы "Зенит" из-за судейства не прошел бы дальше, что бы сделали с арбитром?

– Да ничего. Просто карма у него была бы испорчена. Речь не о физическом насилии. Но просто представьте, сколько проклятий раздавалось бы в его адрес из Петербурга. А так он сохранил себе карму. Все забыли о нем, и слава Богу. (Ярослав СУСОВ)

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