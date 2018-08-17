Михаил Шац: "Дзюба вообще в космос скоро улетит"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац после разгромной победы над минским "Динамо" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (8:1 дополнительное время) в интервью "СЭ" отметил, что игра напомнила ему встречу чемпионата мира-2018 Россия - Испания. Также он выразил восхищение нападающим Артемом Дзюбой​, который оформил в четверг хет-трик.

– Этот "Зенит" не напомнил страсть сборной России в матче с Испанией?

– Эмоции, которые ребята высекли в эти 120 минут, напомнили те прекрасные воспоминания чемпионата мира. В том числе, и сборной России.

– Дзюба такой же крутой, как на чемпионате мира?

– Да он вообще в космос скоро улетит. Артем какой-то неимоверный. Заводил ребят, вел команду и сам забивал. Делал все то, к чему мы так привыкли на чемпионате мира.

– Когда-нибудь видели Артема таким мощным в "Зените"?

– Наверное, нет. Мне кажется, это сильнейший Дзюба за всю его историю. Помотало-то его здорово. Лучший Дзюба из всех Дзюб, которые были раньше: в "Томи", "Ростове", "Арсенале", "Зените" с Халком и Витселем. Этот Дзюба – лидер команды. (Ярослав СУСОВ)

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