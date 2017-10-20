09:55 | Футбол — Лига Европы

Михаил Шац: "Дзюба еще получит свой шанс, а Кокорин остается лучшим игроком чемпионата"

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Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) и отметил, что нападающий Артем Дзюба еще получит свой шанс.

 
Среда. Москва. ЦСКА - &quot;Базель&quot; - 0:2. Понтус ВЕРНБЛУМ.Михаил Шац: "ЦСКА – раненый зверь? Да там настоящие зверюги!"

– Не обидно за Дзюбу, который почти не получает игровую практику и может не попасть на домашний чемпионат мира?

– В "Зените" вообще довольно много футболистов, не получающих игровую практику. Но у петербуржцев довольно хорошо развит принцип ротации состава. В команде много россиян, и все понемножку выходят на поле. Уже через несколько дней матч с ЦСКА, и вполне возможно, увидим уже других игроков в старте. Поэтому уверен, что Дзюба еще получит свой шанс.

– На поле с "Русенборгом" вышли все пять аргентинцев. Кто их них лучший?

– Конечно, Ригони. Человек хет-трик сделал. В некоторых моментах не повезло Дриусси. По-моему, прекрасен был Паредес. Его фантастическая "рабона" украсила матч. Да все отработали хорошо, конкретных претензий ни к кому нет.

– Как оцените Кокорина – не настиг ли его спад?

– Не самый удачный матч Саши. Но дистанция длинная, всегда бывают подъемы и спады. Я бы не стал особенно акцентировать на этом внимание. Несомненно, он остается лучшим игроком текущего чемпионата. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Зюба ждет золотую медальку. Зимой надо его в Тосно продать. Ибо нех. Медальку заработать надо. А Кокоша просто на ЧМ рвется, вот и заиграл. После ЧМ опять дурака начнет валять.

10:15

merniloskut

А Нева впадёт в Амазонку!))

10:06

доктор Фишер

Мойша выдает желаемое за действительное. Лучший игрок - Промес, Глушак или Селихов. Думаю, "бомжики" продуют в Испании и Норвегии. Еще ничего не решено.

10:05