Михаил Шац: "Дзюба еще получит свой шанс, а Кокорин остается лучшим игроком чемпионата"

Известный шоумен и телеведущий, болельщик "Зенита" Михаил Шац подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) и отметил, что нападающий Артем Дзюба еще получит свой шанс.

– Не обидно за Дзюбу, который почти не получает игровую практику и может не попасть на домашний чемпионат мира?

– В "Зените" вообще довольно много футболистов, не получающих игровую практику. Но у петербуржцев довольно хорошо развит принцип ротации состава. В команде много россиян, и все понемножку выходят на поле. Уже через несколько дней матч с ЦСКА, и вполне возможно, увидим уже других игроков в старте. Поэтому уверен, что Дзюба еще получит свой шанс.

– На поле с "Русенборгом" вышли все пять аргентинцев. Кто их них лучший?

– Конечно, Ригони. Человек хет-трик сделал. В некоторых моментах не повезло Дриусси. По-моему, прекрасен был Паредес. Его фантастическая "рабона" украсила матч. Да все отработали хорошо, конкретных претензий ни к кому нет.

– Как оцените Кокорина – не настиг ли его спад?

– Не самый удачный матч Саши. Но дистанция длинная, всегда бывают подъемы и спады. Я бы не стал особенно акцентировать на этом внимание. Несомненно, он остается лучшим игроком текущего чемпионата. (Павел ГУРЕВИЧ)