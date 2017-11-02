23:57 2 ноября | Футбол — Лига Европы

Михаил Лысов: "Старались, играли на победу. Но собой недоволен"

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Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2) отметил, что команда будет разбирать ошибки в преддверии чемпионата России. По его словам, в еврокубках не бывает слабых соперников.

- Мы играли на победу, старались, - сказал Лысов. - Выкладывались на сто процентов. Но не получилось. Будем разбирать ошибки. 

- Не затянулось ли празднование после "Зенита"?

- Нет. Ничего такого не было. Мы спокойно отнеслись к победе и спокойно готовились к "Шерифу".

- Еще в Тирасполе "Шериф" показал свой уровень. Убедились, что это секундный соперник?

- Да, это хорошая команда. В Лиге Европы не бывает плохих соперник. Старались выиграть, но не получилось.

- Травма Гильерме повлияла на ход матча?

- Нет. У нас все готовы играть и могут всегда выйти на поле.

- Медведев мог спасти от двух голов?

- Пропускает вся команда. 

- Это поражение повлияет на подготовку к ЦСКА?

- Мы разберем ошибки.

- Своей игрой довольны?

- Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Локомотив - Шериф


 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

отвечает как будто заранее до мачта учили

00:14