Михаил Лысов: "Старались, играли на победу. Но собой недоволен"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2) отметил, что команда будет разбирать ошибки в преддверии чемпионата России. По его словам, в еврокубках не бывает слабых соперников.



- Мы играли на победу, старались, - сказал Лысов. - Выкладывались на сто процентов. Но не получилось. Будем разбирать ошибки.



- Не затянулось ли празднование после "Зенита"?



- Нет. Ничего такого не было. Мы спокойно отнеслись к победе и спокойно готовились к "Шерифу".



- Еще в Тирасполе "Шериф" показал свой уровень. Убедились, что это секундный соперник?



- Да, это хорошая команда. В Лиге Европы не бывает плохих соперник. Старались выиграть, но не получилось.



- Травма Гильерме повлияла на ход матча?



- Нет. У нас все готовы играть и могут всегда выйти на поле.



- Медведев мог спасти от двух голов?



- Пропускает вся команда.



- Это поражение повлияет на подготовку к ЦСКА?



- Мы разберем ошибки.



- Своей игрой довольны?



- Нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)



