Михаил Лысов: "На игру добирались два часа, поэтому ноги были не свежие"

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после победы над чешским "Злином" (3:0) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что хорошо чувствует себя физически. Также он признался, что не думает о первом месте в турнирной таблице группы.

– Юрий Семин сказал, что позднее начало матча – это не очень хорошо для "Локомотива". Как вам игралось?

– Мы добирались на матч практически два часа, поэтому ноги были не очень свежие. А так ничего особенного нет.

– Вы хорошо начали сезон. Провели встречу с ЦСКА, а потом осели в запасе. Сейчас снова вернулись в основной состав. Как физически себя ощущаете?

– Хорошо ощущаю. Просто у нас высокая конкуренция на мою позицию, три игрока, и каждый находится в хорошей форме. А кого из нас выпускать на поле решает тренер.

– В параллельном матче "Копенгаген" с "Шерифом" сыграли 0:0 и "Локомотив" вышел на первое место. Можно заранее решить задачу.

– Мы идем от матча к матчу. Ближайшая игра у нас с "Динамо" и мы будем думать о ней. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"